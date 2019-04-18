أبرزها بطاقات بـ"طريقة برايل".. تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة خلال الاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمي باسمها، إن الهيئة اتخذت إجراءات للتسهيل على ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر أن تبدأ السبت 20 أبريل ولمدة 3 أيام داخل مصر.

وأوضح "الشريف" في تصريحات للصحفيين، أن الهيئة خصصت اللجان الانتخابية في الدور الأرضي تيسيرًا على ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى طبع بطاقات اقتراع لأول مرة بطريقة برايل لتناسب المكفوفين.

وطالب المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين بالاصطفاف أمام لجان الاقتراع للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية "ارفعوا أعلام مصر"، اضربوا المثل للعالم في ممارسة الديمقراطية وأننا شعب محبه لوطنه لا يدخر جهدا في بنائه.

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وأضاف "إبراهيم" في كلمته "أيها المصريون سيروا إلى الديمقراطية.. فإن صوتكم أمانة فأدوا الحق ولمصر عليكم حق ولأبنائكم عليكم ألف حق وحق"، إن الاستفتاء على التعديلات جزء من مستقبلكم فشاركوا، ولا تلتفوا إلى دعوات المقاطعة.

وجرت تعديلات دستورية، تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030.

كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك المادة التي تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر.

وتتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجل النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ.