ضبط موظف بشركة سياحة لاتجاره بالعملة وبحوزته 25 ألف ريال سعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط شخص اتخذ من منطقة وسط المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي.

فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الاموال العامة، بمديرية أمن القاهرة قيام "موظف بشركة سياحة، مقيم بمحافظة الجيزة، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ويتخذ من منطقة وسط المدينة بدائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم تم ضبطه وبحوزته "25,000" خمسة وعشرون ألف ريال سعودي.

واعترف المتهم بحيازته للمبلغ المالي بقصد الاتجار به خارج نطاق السوق المصرفي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.