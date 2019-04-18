الأمن ينجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا في عقد جلسة صلح بين طرفي عائلتين بدائرة مركز شرطة نقادة، تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية للعمل على إنهاء النزاعات الثأرية بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات والقيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.