ضبط صاحب شركة دعاية يروج شهادات الدكتوراه المزورة على "فيس بوك" بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على صاحب مكتب لمستلزمات الدعاية والإعلان لقيامه بترويج المستندات والشهادات العلمية المزورة عبر شبكة الإنترنت بالإسكندرية.

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بإجراء مشاركات مفادها الإعلان عن قيامه بتزوير شهادات خبرة موثقة للسفر خارج البلاد وكذا قدرته على تزوير شهادات جامعية وعلمية نظير مبلغ 1500 دولار للشهادة.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات أسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب ذلك النشاط المؤثم "صاحب مكتب لمستلزمات الدعاية والإعلان- مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية".

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته، وبالتفتيش تم ضبط "هاتف محمول" وتبين من خلال فحصة وجود دلائل على ارتكاب الواقعة عبارة عن المشاركات ورسائل بينه وبين آخرين تتضمن طلبهم تحرير شهادات ومحررات رسمية على غير الحقيقة بمقابل مادى.

كما تم ضبط جهاز طابعة ألوان ومجموعة من الشهادات الجامعية والماجستير والدكتوراه والمعادلات وبيانات درجات بأسماء وصور أشخاص مختلفة منسوبين لعدة جامعات وشهادات ميلاد وثانوية "أزهري، عام، تجارى" بأسماء مختلفة وشهادات منسوب صدورها لأحد المراكز الأجنبية وفيش جنائي وجميعهم ممهورين بأختام مختلفة، وأوراق لتحويلات وإيداعات مالية من أشخاص باسم المتهم، وكذا مبلغ مالي بالعملة الأجنبية والمحلية، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وأن التحويلات والمبالغ المالية المضبوطة من متحصلات عملية التزوير.

جاء ذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية في مواجهة الجرائم والمعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".