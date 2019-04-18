مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في اقتحام بؤرة مخدرات بالسحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

لقى عنصر إجرامي شديد الخطرة، مصرعه عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام، خلال مداهمة بؤرة لتجارة المخدرات في منطقة "السحر والجمال" مع حدود محافظة الشرقية.

كانت معلومات مسبقة وردت لضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بقيام بعض الأعراب بالاتجار في المواد المخدرة مُستخدمين الأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي بالظهير الصحراوي بطريق "السويس/القاهرة" ما بين مديرية أمن السويس ومدينة العاشر من رمضان بأمن الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بحملة مكبرة ولدى وصول القوات بادرت تلك العناصر بإطلاق الأعيرة النارية حال استقلالهم سيارة ملاكي "بدون لوحات معدنية" على الفور بادلتهم القوات بالمثل، وأسفر ذلك عن مصرع أحد العناصر الإجرامية في العقد الثالث من العمر، وعُثر بجواره على (بندقية آلية و15 طلقة من ذات العيار- كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام).

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كما أسفر التعامل عن احتراق السيارة بالكامل، وبتفتيشها عُثر بداخلها على (بندقية آلية و6 خزن- نظارة ميدان - بقايا مبالغ مالية محترقة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، وجاري الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.