للمصريين بالخارج.. كيف تُصوِّت على التعديلات الدستورية وأماكن اللجان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد وطارق سمير:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أيام 19 و20 و21 أبريل (الجمعة والسبت والأحد) للاستفتاء على التعديلات الدستورية خارج مصر.

وذكرت الهيئة شروط أحقية المصريين بالخارج في الإدلاء بأصواتهم على النحو التالي:

1 - إذا كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.

2 - يحمل بطاقة رقم قومي.

3 - يحمل جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي.

متى يبدأ التصويت بالخارج؟

قالت الهيئة إن التصويت بالاستفتاء سيتم عن طريق الاقتراع السري المباشر أمام اللجان المبينة بقرار الهيئة، على أن يبدأ الاقتراع من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً وفق توقيت كل لجنة يجري بها الاقتراع وتتخللها ساعة راحة ينظم رئيس اللجنة القيام بها بما لا يخل بسلامة العملية الانتخابية.

وتشير الهيئة أنه إذا وجد ناخبين في جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد في التاسعة مساءً لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفًا بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء الرأي. ولرئيس اللجنة وأعضاء وموظفي لجان الاستفتاء بالخارج الإدلاء بأصواتهم أمام اللجان.

للتعرف على لجان تصويت المصريين بالخارج وعناوينها من هنا (https://www.elections.eg/ref19-ocv/ocv-locations).

كيف يتم التصويت بلجان الخارج؟

- يتأكد رئيس اللجنة من شخصية كل ناخب ويسلمه بطاقة تصويت على ظهرها خاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة.

Advertisements

- يتنحى الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي، وبعد الانتهاء يضع البطاقة مطوية في الصندوق الخاص ببطاقات الاقتراع.

- يوقع الناخب قرين (أمام) اسمه في كشوف الناخبين بخطه أو بصمته ويوقع أمين اللجنة كلك في الخانة المخصصة له.

- إذا كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من إثبات رأيه يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة.

- يتأكد رئيس اللجنة من شخصية المرأة المنتقبة وله أن يكلف إحدى السيدات العاملات باللجنة بذلك، فإذا رفضت المنتقبة فلا يسمح لها بالإدلاس بصوتها.

ماذا بعد انتهاء أيام الاقتراع؟

يعلن رئيس اللجنة ختام العملية الانتخابية ويغلق الصناديق التي تضم أوراق الاقتراع بصورة مؤمنة ويحرر محضرا بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ويحفظ المحضر وبطاقات إبداء الرأي المتبقية كافة الأوراق بصورة مؤمنة ويتم التحفظ على الصناديق بمقر اللجنة على أن يغلق ويعين عليه الحراسة اللازمة.

الفرز: تجرى عملية الفرز والحصر في وجود ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات وفقًا للقواعد التي تضعها في هذا الشأن فضلًا عمن يسمح لهم رئيس البعثة من وسائل الإعلام بالدولة التي بها مقر البعثة بالمتابعة.

ويتم حصر عددي لمن أدلوا بأصواتهم واستيفاء نماذج محاضر الفرز وإرسالها لوزارة الخارجية مؤمنة وبصفة عاجلة لتسليمها للجنة المكلفة بمتابعة نتائج تصويت المصريين بالخارج.

وجرت تعديلات دستورية، تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030.

كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك المادة التي تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر.

وتتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ.