الأمن العام: تنفيذ 84 ألف حكما قضائيًا وضبط 165 قطعة سلاح بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: بالتنسيق مع مديريات الأمن واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بجميع مديريات الأمن. وأسفرت الجهود عن ضبط "162 قطعة سلاح ناري بينها رشاش متعدد، 165 قضية مخدرات، 21 مُتهَم لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و54 متهما ومراقبا هاربين، 266 دراجة نارية مخالفة، سيارتان مبلغ بسرقتهما، 21034 مخالفة مرورية، 1562 مخالفة مرافق، 25 قضية مصنفات، وتنفيذ 84379 حكما قضائيا متنوع". تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

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