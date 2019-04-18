إحباط تهريب 100 كيلو لمخدر "القات" داخل طرود بريدية عبر مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علا عمران:

أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، محاولة تهريب 100 كيلو جرام من مخدر القات إلى داخل البلاد من خلال طرود بريدية عبر ميناء القاهرة الجوي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام شخصين يحملان جنسية دول أفريقية بإرسال 5 طرود بريدية إلى قرية البضائع بميناء القاهرة الجوي بها شحنة كبيرة من مخدر القات قادمة من إحدى الدول الأفريقية، لتوصيلها إلى 5 أشخاص مقيمين داخل البلاد بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي والسلطات الجمركية، تم ضبط الطرود بداخلها كمية كبيرة لمخدر القات وزنت 100 مائة كيلو جرام، جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المرسل إليهم تلك الطرود.