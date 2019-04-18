وزیر الداخلیة یكافئ 488 من رجال الشرطة لجھودھم المتمیزة في تحقیق رسالة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه اللواء محمود توفیق وزیر الداخلیة، بمكافأة 488 من رجال الشرطة "231 ضابط، 236 فرد، 21 مجند " بالمصالح والإدارات العامة ومدیریات أمن "القاھرة، الجیزة، القلیوبیة، المنیا، دمیاط، الإسكندریة، الشرقیة، الإسماعیلیة، المنوفیة، أسیوط، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وقطاع الأمن العام، قطاع الأحوال المدنیة، قطاع الأمن المركزي " نظراً لجھودھم وتمیزھم فى آداء عملھم، والتي أسھمت في كشف غموض العدید من القضایا المتنوعة وضبط مرتكبیھا، والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنین، ونظیر الانضباط والالتزام والجدیة في الآداء وذلك خلال الشھر الماضي.

جاء تكريم الوزير في إطار ما تولیه وزارة الداخلیة من اھتمام بالغ بتقدیر الجھود المبذولة من قبل رجال الشرطة في حمایة أمن واستقرار الوطن، وما یقوم به العدید من رجال الشرطة من جھود متمیزة تسھم في النجاحات الأمنیة، والتي كانت ولاتزال محل تقدیر من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جھود مخلصة لرجال أوفیاء للوطن .