مصر | ضبط هارب من 65 سنة وبحوزته مستندات مزورة للهروب من الأحكام بالإسكندرية

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وعثر بحوزته على (62 شهادة من واقع الجدول منسوب صدورها لإحدى النيابات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية من بينهم 32 شهادة مدون بها بعض بيانات القضايا الصادرة ضده وكذا 30 شهادة خالية البيانات "يشتبه فى كونها مصطنعة" 17 قسيمة إقرار ضريبى منسوبة لمصلحة الضرائب على المبيعات ممهورة بخاتم ذات الجهة من بينهم 5 قسائم مدون بها بيانات وعدد 12 قسيمة خالية البيانات- دفتر شيكات صادر من أحد البنوك- 4 جوازات سفر بإسمه من بينها 3 جوازات منتهية- 2 هاتف محمول).
وبمواجهته اعترف بتحصله على تلك الشهادات من عدد من الأشخاص مقابل مبالغ مالية بقصد استخدامها في الهرب من الأحكام القضائية الصادرة ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.