مصر | حملات مرورية تضبط 3836 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات مرورية تضبط 3836 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية والمختصين بوزارة الصحة، عدة حملات مرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية باشراف اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 3836 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 1569 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 43 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الإنضباط المرورى، ومواجهة حوادث المرور.