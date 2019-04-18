مصر | أمن الجيزة يضبط عددا من الخيالة بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يضبط عددا من الخيالة بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 75 كرسي- 5 ميزان – 10 استاند – 2 ترولي –2 ميزان - 3 ثلاجة – 2اسطوانة غاز – 15 قلب شيشة– غرزة شاي – 3 عربة يد- 10 طقطوقة – 45 سلاسل واتاد حديدية، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 9 حكم جزئى - 11 غرامات – 5 بائع متجول بدون ترخيص – 6 اشتباه– خيال وجمال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

النيابة تصرح بدفن عامل لقي مصرعه بالسقوط من الطابق الخامس بأكتوبر



صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة عامل لقي مصرعه، نتيجة سقوطه من الطابق الخامس بمدينة 6 أكتوبر، أثناء تركيبه جهاز تكييف داخل منزل.

وكشفت التحريات التي تسلمتها النيابة العامة، أن العامل اختل توازنه أثناء تركيبه تكييف وسقط مفارقًا الحياة.

والبداية عندما تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من الطابق الخامس، مما أسفر عن مصرعه فى الحال، وبإجراء التحريات تبين أن عامل أثناء تركيبه جهاز تكييف بإحدى الشقق، اختل توازنه وسقط مفارقًا الحياة، تحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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انتحار شاب بالعمرانية بسبب مروره بأزمه نفسية

بدأت نيابة العمرانية، التحقيق في انتحار شاب يدعى "صلاح" في العقد الثالث من عمره، بشنق نفسه داخل مسكنه بالعمرانية لمروره بأزمة نفسية، وحرر محضر بالواقعة.

وأظهرت التحريات أن الجثة لشاب يدعى "صلاح" 35 عام، مشنوق على باب غرفته مستخدمًا ملاية السرير، وبفحص الجثة تبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأن الشاب هو من انتحر.

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، وإجراء التحريات تبين أن شاب شنق نفسه لمروره بأزمة نفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.