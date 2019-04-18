مصر | الشهادة الجامعية بـ1500 دولار.. سقوط أشهر مزور للأوراق الرسمية في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشهادة الجامعية بـ1500 دولار.. سقوط أشهر مزور للأوراق الرسمية في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط في قبضة أجهزة الأمن صاحب مكتب يروج المستندات والشهادات العلمية المزورة عبر شبكة الإنترنت مقابل 1500 دولار في الإسكندرية.

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعىي"فيس بوك" يإجراء مشاركات مفادها الإعلان عن قيامه بتزوير شهادات خبرة موثقة للسفر خارج البلاد وكذا قدرته على تزوير شهادات جامعية وعلمية نظير مبلغ 1500 دولار للشهادة.

وأسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب ذلك النشاط المؤثم "صاحب مكتب لمستلزمات الدعاية والإعلان- مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافه وضبطه بمحل إقامته.

Advertisements

وبالتفتيش تم ضبط "هاتف محمول" وتبين من خلال فحصة وجود دلائل على إرتكاب الواقعة عبارة عن المشاركات ورسائل بينه وبين آخرين تتضمن طلبهم تحرير شهادات ومحررات رسمية على غير الحقيقة بمقابل مادى.

كما تم ضبط جهاز طابعة ألوان ومجموعة من الشهادات الجامعية والماجستير والدكتوراة والمعادلات وبيانات درجات بأسماء وصور أشخاص مختلفة منسوبين لعدة جامعات وشهادات ميلاد وثانوية "أزهرى، عام، تجارى" بأسماء مختلفة وشهادات منسوب صدورها لأحد المراكز الأجنبية وفيش جنائى وجميعهم ممهورين بأختام مختلفة، وأوراق لتحويلات وإيداعات مالية من أشخاص بإسم المتهم، وكذا مبلغ مالى بالعملة الأجنبية والمحلية.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وأن التحويلات والمبالغ المالية المضبوطة من متحصلات عملية التزوير، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.