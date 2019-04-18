مصر | ضبط أسلحة بيضاء خلال حملات أمنية بقطاع أكتوبر

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تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال البحث الجنائي عن ضبط 4 قطع سلاح ابيض - 2 مخدرات – ضبط واحضار – 15 جزئي – 550 مبلغ مالي – 15 غرامات – 10 مخالفات، وفي مجال المرافق تم ضبط 20 طقطوقة – 2 ترابيزة – 19 فاترينة – كنبة - 18 ترابيزة –13 قلب شيشة- ثلاجة – 2 استاند- شنطة–4 غرزة شاى – ميزان عادى- 2 عربة يد – 9 استاند-–2 أسطوانة غاز – 3 شمسية- 3 عشة عشوائية- 28 اعلان بدون ترخي-25 طن قمامة

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

بعد سماع شهادة "الشرقاوي".. "جنايات أسيوط" تحيل أوراق قاتلة زوجها وعشيقها للمفتي



أحالت محكمة جنايات أسيوط أوراق ربة منزل متهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها، إلى فضيلة المفتي، وذلك بعد سماع شهادة العميد وليد الشرقاوي مفتش مباحث الخارجة، ومرافعة النيابة العامة، وإثبات الأدلة والتحريات، قتلهما المجني عليه عمدا.

كانت كشفت تحقيقات رجال مباحث الوادي الجديد، تفاصيل مقتل مزارع بمنطقة الغاياتي، دائرة قسم الخارجة، وتبين أن زوجته وعشيقها، وراء ارتكاب الجريمة بعد اكتشاف المجني عليه وجود علاقة غير شرعية بين زوجته، وابن شقيقته.

وأضافت التحقيقات أنه قبل الجريمة بشهرين، اكتشف المجني عليه وجود علاقة غير شرعية بين زوجته وابن شقيقته، وتبادلهما محادثات وصور، ونشبت بينهما مشاجرة، وتحصل منها على هاتفها المحمول، ومنعها من الخروج بمفردها، والتواصل مع أفراد عائلته.

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وأوضحت التحقيقات أن زوجة المجني عليه كانت تلتقي بعشيقها دون علم زوجها، وقررا التخلص منه، حتى يخلو لهما، ويتزوجها.

وأشارت التحقيقات إلى أنه يوم ارتكاب الجريمة، قامت المتهمة بوضع "منوم" لزوجها في الطعام، وذهبا سويا لقطعة الأرض الزراعية الخاصة به، وحال عمله بقطعة الأرض بدأ تأثير "المنوم" يظهر عليه، وأثناء ذلك كان "العشيق" مختبئا بالأرض، وقام بضربه على رأسه، بقطعة حديدية، كانت بحوزته حتى أسقطه جثة هامدة متأثرا بإصابته بتهتك بالجمجمة، وفرا هاربين، كل منهما لمنزله.

وورد إخطار للواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادي الجديد، من اللواء عصام مهنا مدير مباحث الوادي الجديد، بتلقي رئيس مباحث قسم الخارجة بلاغا بالعثور على جثة "عاشور.ع.م"، 36 سنة، مزارع، بقطعة أرض زراعية بمنطقة بئر ١، وبها إصابات شديدة في منطقة الرأس، وتهتك بالجمجمة، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى العام، وكلف العميد جودت عبدالجبار رئيس مباحث المديرية، بتشكيل فريق بحث، لكشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.

وتوصلت تحريات العميد وليد الشرقاوي مفتش مباحث الخارجة، إلى وجود خلافات منذ حوالي شهرين بين المجني عليه وزوجته "نهى.ص.ر"، 26 سنة، لاكتشافه وجود علاقة غير شرعية بينها، وبين "محمد.ج.ش" 32 سنة، "ابن شقيقته" وبالتحري وراء ذلك تم التوصل لزوجة ابن شقيقة المجني عليه، وتبين حيازتها على هاتفها صور ومحادثات، بين زوجها وزوجة خاله، كانت تحصلت عليها من هاتف زوجها لمواجهته بها.

وتمكنت قوة أمنية بإشراف العميد جودت عبدالجبار رئيس مباحث المديرية، والعميد وليد الشرقاوي مفتش مباحث الخارجة من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي تولت التحقيقات.

