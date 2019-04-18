مصر | إحباط تهريب 100 كيلو "قات" إلى داخل البلاد بمطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط تهريب 100 كيلو "قات" إلى داخل البلاد بمطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبطت مكافحة المخدرات بالتعاون مع شرطة ميناء القاهرة الجوي والسلطات الجمركية، محاولة تهريب 100 كيلو "قات" إلى داخل البلاد عبر ميناء عبر مطار القاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة اللواء مجدي السمري مساعد وزير الداخلية، قيام ( شخصين يحملان جنسية دول أفريقية ) بإرسال 5 طرود بريدية إلى قرية البضائع بميناء القاهرة الجوي تحوي شحنة كبيرة من مخدر القات قادمة من إحدى الدول الأفريقية، لتوصيلها إلى 5 أشخاص مقيمين داخل البلاد بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي والسلطات الجمركية، أمكن ضبط الطرود بداخلها كمية كبيرة لمخدر القات وزنت 100 مائة كيلو جرام، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المرسل إليهم تلك الطرود.

ويأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لإجهاض مخططات التشكيلات العصابية الخطرة والنشطه القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة الى داخل البلاد، وتشديد الرقابة على منافذ تهريبها، ورصد ومتابعة العناصر القائمة على عمليات الجلب والتهريب.