مصر | وزير الداخلية يكافئ 488 من رجال الشرطة لجهودهم المتميزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يكافئ 488 من رجال الشرطة لجهودهم المتميزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافأة 488 من رجال الشرطة؛ نظرًا لجهودهم وتميزهم في أداء عملهم، والتي أسهمت في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الإنضباط والإلتزام والجدية فى الآداء وذلك خلال الشهر الماضي.

وتضمن ( 231 ضابط – 236 فردا – 21 مجندا )، بالمصالح والإدارات العامة ومديريات أمن (القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، دمياط، الإسكندرية، الشرقية، الإسماعيلية، المنوفية،أسيوط، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وقطاع الأمن العام، قطاع الأحوال المدنية، قطاع الأمن المركزى ).

ويأتي ذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة في حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم في النجاحات الأمنية، والتي كانت ولاتزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.