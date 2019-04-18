مصر | النيابة تحقق مع السائق المتسبب في حادثة دهس مواطن بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تحقق مع السائق المتسبب في حادثة دهس مواطن بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة المقطم والخليفة الجزئية اليوم الخميس تحقيقها، مع سائق ملاكي لاتهامة بدهس مواطن اثناء عبوره الطريق الدائري بالمقطم.

وتعود بداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الخدمات الأمنية بوجود مصادمة، ومتوفي أعلى الطريق الدائري.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء عبور رجل للطريق، صدمته سيارة ملاكي مسرعة، ولقي مصرعه.

وتم ضبط السيارة وقائدها، وجارٍ اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة وباشرت النيابة تحقيقها