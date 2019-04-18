مصر | حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار في الاستروكس بالزيتون

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أمرت نيابة الزيتون الجزئية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى مخدر الأستروكس.

وكان قد تمكن المقدم محمد أبوالعطا رئيس مباحث قسم شرطة الزيتون بلاغا، مفادها أن "حسن.ج " 44 سنة، عاطل، وشهرته سفينة يزاول نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من دائرة القسم مكانًا لتجارته غير المشروعة.

وبإجراء التحريات تبيَّن صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه حال تواجده بمسكنه، وعثر بحوزته على كمية من الاستروكس المخدر وزنت 500 جرام ومبلغ مالى 80 جنيهًا وهاتف محمول.

واعترف المتهم بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.