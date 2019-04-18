مصر | "الأمن العام": مصرع عنصر شديد الخطورة بعد تبادل لإطلاق النيران بـ"السحر والجمال" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام": مصرع عنصر شديد الخطورة بعد تبادل لإطلاق النيران بـ"السحر والجمال" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الأجهزة الأمنية بمعرفة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد الوزير للقطاع بالاشتراك والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارات البحث الجنائي بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي بمختلف محافظات الجمهورية وعلى امتداد أرجائها، حملة موسعة في منطقة السحر والجمال.

ووردت معلومات لمجموعة العمل بقيام بعض الأعراب بالاتجار في المواد المخدرة مُستخدمين الأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي بالظهير الصحراوي بطريق (السويس/القاهرة) ما بين مديرية أمن السويس ومدينة العاشر من رمضان بأمن الشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بحملة مكبرة ولدى وصول القوات بادرت تلك العناصر بإطلاق الأعيرة النارية حال استقلالهم سيارة ملاكي "بدون لوحات معدنية" على الفور بادلتهم القوات بالمثل، وأسفر ذلك عن مصرع أحد العناصر الإجرامية في العقد الثالث من العمر، وعُثر بجواره على (بندقية آلية و15 طلقة من ذات العيار- كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام) كما أسفر التعامل عن إحتراق السيارة بالكامل، وبتفتيشها عُثر بداخلها على (بندقية آلية و6 خزن- نظارة ميدان - بقايا مبالغ مالية محترقة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات وجار الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.