أخبار مصر | وزير الاتصالات: خطة الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي تسير بخطى ثابتة ومتسارعة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الاتصالات: خطة الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي تسير بخطى ثابتة ومتسارعة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن خطة الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي تسير بخطى ثابتة ومتسارعة، مشيرا إلى أن الاستجابة لتفعيل هذه الاستراتيجية عالية نتيجة للتعاون والمساندة التي نلمسها من كافة الوزارات والهيئات في الدولة، الأمر الذي يعكس إصرارنا على الوصول إلى التحول الرقمي المنشود، نظراً لأهمية التحول الرقمي في تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحقيق مبادئ الإدارة الرشيدة لموارد الدولة؛ وتوصيل الدعم والخدمات للفئات المستحقة والأولى بالرعاية.

ولفت طلعت خلال فاعليات توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن، إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمي والتحول إلى الحكومة الإلكترونية، لأهميتها لبرامج الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية في هذه الفترة الزمنية التي تشهد تطويع كافة أجهزة الدولة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في كافة المجالات.

ويأتي البروتوكول في إطار تنفيذ أعمال المشروع القومي للتحول الرقمي لأجهزة الدولة وامتدادا لتوثيق آليات التعاون بين ووزارتي التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تهدف إلى رفع كفاءة البنية الأساسية وميكنة كافة خدمات الوزارة على المستوى الداخلي التي تشمل مكاتب الديوان العام والمديريات والإدارات والوحدات الاجتماعية المختلفة على مستوى الجمهورية، وكذلك على المستوى الخارجي فيما بين الوزارة وشركائها من وزارات وجهات وهيئات معنية بالإضافة الى عملائها من الأسر المصرية الأكثر احتياجا والمستقبلين لمختلف الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن بكافة مكاتبها على مختلف مستوياتها الإدارية بكافة أنحاء الجمهورية.

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هذا وتتضمن بنود البروتوكول التعاون بين الوزارتين في تطوير البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير تطبيق مؤمن يعمل على الهواتف المحمولة والحاسبات اللوحية لاستعراض بيانات وإحصائيات عن عملاء برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، وتطوير كل من: نظام إدارة خدمة العملاء، وبوابة الجمعيات الأهلية الحالية، وإتاحة التبرع إلكترونياً عن طريق وسائل دفع مؤمنة، وأيضا تطوير البنية التكنولوجية لمركز معلومات قطاع الشئون الاجتماعية وكافة المديريات والإدارات والوحدات الاجتماعية التابعة، وتوفير النٌسخ والتراخيص اللازمة لتطوير وتقديم خدمات الدعم الفني، بالإضافة إلى تطوير برنامج المراسلات على مستوى جميع القطاعات والجهات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

كما ينص البروتوكول على إنشاء بوابة الكترونية لمؤسسات الرعاية لإتاحة تحديث بيانات المؤسسات (الحضانات، ودور الأيتام، ودور المسنين، والمغتربين، ومؤسسات المعاقين .. وغيرها)، وخدمات التطوع، وكذلك تدشين بوابة إلكترونية للتسويق عبر الانترنت لمنتجات الأسر المنتجة.

كما تم الاتفاق على توفير برنامج نظم إدارة المؤسسات لتطبيقه على مستوى جميع القطاعات والجهات التابعة للوزارة، ونظام أرشيف إلكتروني لحفظ وثائق ومستندات عمل كافة مكاتب الوزارة وجميع رخص البرامج والأجهزة والخوادم والشبكات وخدمات الاستضافة وميكنة نظم عمل داخلية لقطاعات الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية والجمعيات على مستوي الوزارة والمديريات والإدارات والوحدات الاجتماعية المختلفة ومكاتب التأهيل الخاصة بالخدمات والتسهيلات التي تقدم لذوي الإعاقة في مختلف التخصصات.

وكذلك نص البروتوكول الذي تصل مدته إلى ثلاث سنوات قابل للتجديد بموافقة الطرفين على تدريب العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي على المهارات الأساسية للحاسب الآلي، وتوفير التدريبات التقنية المتخصصة لجميع العاملين طبقاً للمشروعات محل هذا البروتوكول.