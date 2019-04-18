أخبار مصر | "الإعلاميين" تُشكل لجنة لمتابعة ورصد الأداء الإعلامي خلال الاستفتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإعلاميين" تُشكل لجنة لمتابعة ورصد الأداء الإعلامي خلال الاستفتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، بأن مجلس النقابة شكل لجنة لمتابعة ورصد الأداء الإعلامي خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المزمع عقده في الفترة من ٢٠ حتى ٢٢ إبريل المقبل، برئاسه الإعلامية نادية مبروك، وعضوية أعضاء مجلس إدارة النقابة.

وقال في بيان له، إن اللجنة تضم في عضويتها خبراء وأساتذة الإعلام، ومنهم: الدكتورة جيهان يسري، والدكتورة منى الحديدي، والإعلامي محمد جراح، والإعلامي عادل المصري، والدكتور مصطفى عبدالوهاب.

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وشدد "سعدة" على ثقته في زملائه الإعلاميين، وقيامهم بدورهم الوطني في نقل صورة حضارية عن مصر الجديدة خلال أيام الاستفتاء، و تبصير المصريين بأهمية المشاركة في الاستفتاء وإبداء رأيهم بكل حرية.

كما طالب "سعدة" الإعلاميين، بتوخي الدقة والحذر، وعدم اصدار أية أرقام أو مؤشرات دون الرجوع للهيئة الوطنية للانتخابات، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قد وافق الثلاثاء الماضي، على 12 مادة اقتُرحت للتعديل بالدستور المصري، وذلك بأغلبية كبيرة.