أخبار مصر | "العصار" و"الملا" يشهدان توقيع بروتوكولا مع "إيجاس" لتصنيع عدادات الغاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العصار" و"الملا" يشهدان توقيع بروتوكولا مع "إيجاس" لتصنيع عدادات الغاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" فى مجال إنتاج عدادات الغاز مسبوقة الدفع والذكية، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي وذلك للتعاون.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي) إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والعاملة فى مجال إنتاج وصيانة عدادات الغاز وشركة "إيجاس" لتطوير وإنتاج عدادات الغاز مسبوقة الدفع والمجهزة أن تكون عدادات ذكية طبقأ لأحدث المواصفات العالمية لعدادات الغاز.

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وبموجب هذا البروتوكول تقوم وزارة الإنتاج الحربي بتصنيع عدادات الغاز مسبوقة الدفع والذكية وتقديم الدعم الفنى المطلوب فى مراحل التشغيل وإعداد دورات تدريبية مكثفة للقائمين على مراحل التشغيل بشركة "إيجاس" ، وتبادل الخبرات الفتية والتكنولوجية والمعلومات الخاصة بإنتاج العدادات.

وأوضح "الملا" أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار التعاون مع الشركات المصرية من أجل دعم وتشجيع وتنمية الصناعات والمنتجات المحلية ، حيث يتم الإستفادة من خبرات شركات الإنتاج الحربي فى مجال إنتاج عدادات الغاز لتلبية احتياجات الشركة القابضة للغاز من عدادات الغاز الطبيعى مسبوقة الدفع والذكية إلى جانب تطوير منظومة قياس استهلاك الغاز وتقليل الفاقد من الاستهلاك للنهوض بصناعة العدادات بما يطابق المواصفات الفنية المطلوبة، حيث تشمل العدادات التى سيقوم الإنتاج الحربي بتوريدها لشركة "إيجاس" جميع متطلبات التشغيل من الـ(soft ware- hard ware) على أن يكون الـ(soft ware) الخاص بالعداد مجهز للتخاطب مع أي عداد آخر.