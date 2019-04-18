أخبار مصر | وزيري: عثرنا على مخطوطة كاملة و50 ختما جنائزيا في كشف الأقصر الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيري: عثرنا على مخطوطة كاملة و50 ختما جنائزيا في كشف الأقصر الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن البعثة العاملة في منطقة ذراع أبو المجا، عثرت في كشفها الجديد "مقبرة الصف"، على العديد من اللقى الأثرية منها مجموعة كبيرة من تماثيل الأوشابتى المختلفة الأحجام والأشكال والمصنوعة من الفيانس الأزرق والخشب، وقناع مجمع من الكارتوناج، وأكثر من 50 ختما جنائزيا لبعض الأشخاص اللذين لم يتم العثور على مقابرهم حتى الاَن.

كما عثرت البعثة أيضا علي بردية كاملة مكتوبة بالكتابة الهيراطيقية وملفوفة بخيط من الكتان، بالإضافة إلى عملة بطلمية من البرونز المخلوط بالنحاس من عصر الملك "بطليموس الثانى"، ومجموعة من الأوستراكات المصنوعة من الفخار، والجزء العلوي لغطاء آنية كانوبية مصنوعة من الحجر الجيري على شكل قرد الذي يمثل المعبود "حابب" أحد أبناء حورس الأربعة.

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يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار أعلن صباح اليوم الخميس 18 أبريل، عن اكتشاف أكبر مقبرة "صفّ" في جبانة طيبة لشخص يدعى شد سو جحوتي، وذلك أثناء أعمال الحفر الأثري في منطقة ذراع أبو النجا بالبر الغربي بمدينة الأقصر، وشهد الكشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والفنانة يسرا، والقنانة ليلى علوي.

ومقبرة صف تعني أنها مصفوفة في شكل ممرات على سطح الأرض وتنتهي بآبار دفن، والكشف هو عبارة عن مقبرة أثرية تنتمي لعصر الدولة الحديثة من الأسرة 18، وصاحبها اسمه شدسو جحوتي وهو المشرف علي شونة الغلال للملك.

وتوجه الدكتور خالد العناني الشكر لرئيس الوزراء علي دعمه واهتمامه بالآثار ومشروعاتها، موضحا أن الكشف حضر الإعلان عنه نحو 20 سفيرا من دول مختلفة.