أخبار مصر | وزيري: عثرنا على 6 مقابر أثرية أسفل مقبرة "الصف" في الأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيري: عثرنا على 6 مقابر أثرية أسفل مقبرة "الصف" في الأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إن البعثة التي يتشرف برئاستها عثرت على ستة مقابر اخرى أسفل فناء المقبرة الصفّ بمنطقة ذراع أبو النجا.

وأشار "وزيري" إلى أن السنة مقابر تمثل المستوي الثاني من مقبرة الصف، والتي أعلن وزير الآثار عن كشفها صباح اليوم 18 أبريل.

وأوضح "وزيري" أنه تم فتح مقبرة صغيره منهم والخاصة بشخص يدعى شسب ألدي كان يعمل كاتبا لمخزن الملك.

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يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار أعلن صباح اليوم الخميس 18 أبريل، عن اكتشاف أكبر مقبرة "صفّ" في جبانة طيبة لشخص يدعى شد سو جحوتي، وذلك أثناء أعمال الحفر الأثري في منطقة ذراع أبو النجا بالبر الغربي بمدينة الأقصر، وشهد الكشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والفنانة يسرا، والقنانة ليلى علوي.

ومقبرة صف تعني أنها مصفوفة في شكل ممرات على سطح الأرض وتنتهي بآبار دفن، والكشف هو عبارة عن مقبرة أثرية تنتمي لعصر الدولة الحديثة من الأسرة 18، وصاحبها اسمه شدسو جحوتي وهو المشرف علي شونة الغلال للملك.

وتوجه الدكتور خالد العناني الشكر لرئيس الوزراء علي دعمه واهتمامه بالآثار ومشروعاتها، موضحا أن الكشف حضر الاعلان عنه حوالي 20 سفيرا من دول مختلفة.