أخبار مصر | وزير الآثار: اكتشفنا أكبر مقبرة "صف" في منطقة ذراع أبو النجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الآثار: اكتشفنا أكبر مقبرة "صف" في منطقة ذراع أبو النجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار صباح اليوم الخميس 18 أبريل، عن اكتشاف أكبر مقبرة "صفّ" في جبانة طيبة لشخص يدعى شد سو جحوتي، وذلك أثناء أعمال الحفر الأثري في منطقة ذراع أبو النجا بالبر الغربي بمدينة الأقصر، ويتزامن الكشف مع احتفالات يوم التراث العالمي 18 أبريل.

وشهد الكشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والفنانة يسرا، والقنانة ليلى علوي.

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وأوضح عناني أن مقبرة صف تعني أنها مصفوفة في شكل ممرات على سطح الأرض وتنتهي بآبار دفن.

والكشف هو عبارة عن مقبرة أثرية تنتمي لعصر الدولة الحديثة من الأسرة 18، وصاحبها اسمه شدسو جحوتي وهو المشرف على شونة الغلال للملك.

وخلال كلمته وجه الدكتور خالد العناني الشكر لرئيس الوزراء علي دعمه واهتمامه بالآثار ومشروعاتها، موضحا أن حضر الاعلان عن الكشف حوالي 20 سفير من دول مختلفة.