أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد موقع ذراع أبو النجا الأثري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد موقع ذراع أبو النجا الأثري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، موقع ذراع أبو النجا الأثري، وهبط بصحبته عدد من الوزراء والفنانيين، إلى الكشف الأثري الجديد.

وخلال جولته أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن مصر على أعتاب عصر جديد من بناء تاريخها الحديث، ونستهدي في ذلك بإبداعات المصري القديم.

وأضاف "مدبولي" أن الآثار القديمة التي نشهدها كل يوم في مصر برسوماتها الرائعة وألوانها المتقنة، وإبداعها اللامتناهي، تقول إن هذا الشعب قادر على صنع مستقبله.

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وأكد "مدبولي" أنه سعيد بتواجده في يوم التراث العالمي بالأقصر مهد الحضارات وأكد مدى فخره بشهوده كشفًا أثريًا بهذه العظمة في يوم التراث العالمي.

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والفنانة يسرا، والقنانة ليلى علوي، شهدوا الكشف الأثري اليوم في الأقصر.

والكشف هو عبارة عن مقبرة أثرية تنتمي لعصر الدولة الحديثة من الأسرة 18، وصاحبها اسمه شدسو جحوتي وهو المشرف علي شونة الغلال للملك.

وخلال كلمته وجه الدكتور خالد العناني الشكر لرئيس الوزراء علي دعمه واهتمامه بالآثار ومشروعاتها، موضحا أن الكشف حضر الاعلان عنه حوالي 20 سفير من دول مختلفة.