أخبار مصر | مدبولي وبعض الوزراء يشهدون كشف أثري جديد في الأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدبولي وبعض الوزراء يشهدون كشف أثري جديد في الأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية، رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أثناء حضوره لحظة إعلان الكشف الأثري الجديد في البر العربي بالأقصر.

والإعلان عن الكشف تم بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

والكشف عبارة عن مقبرة أثرية تنتمي لعصر الدولة الحديثة من الأسرة 18، وصاحبها اسمه شدسو جحوتي وهو المشرف علي شونة الغلال للملك.

وخلال كلمته وجه الدكتور خالد العناني الشكر لرئيس الوزراء علي دعمه واهتمامه بالآثار ومشروعاتها، موضحا أن الكشف حضر الاعلان عنه حوالي 20 سفير من دول مختلفة.