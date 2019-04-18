أخبار مصر | دورة تدريبية لـ'الأعلى للإعلام' حول تغطية الصحفيين للاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دورة تدريبية لـ'الأعلى للإعلام' حول تغطية الصحفيين للاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، دورة تدريبية لمدة يوم واحد، بعنوان "حقوق وواجبات الصحفيين والإعلاميين أثناء التغطية الإعلامية والصحفية للاستفتاء على التعديلات الدستورية".

يأتي ذلك بمقر المجلس بماسبيرو، بمشاركة نحو 50 من الصحفيين والإعلاميين المسؤولين عن تغطية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قد وافق أمس الثلاثاء على 12 مادة اقتُرحت للتعديل بالدستور المصري، وذلك بأغلبية كبيرة.