أخبار مصر | اليوم.. 'الصحفيين' تستضيف مسرحية 'الأشفور باشا'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. 'الصحفيين' تستضيف مسرحية 'الأشفور باشا' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف نقابة الصحفيين، مساء اليوم، مسرحية "ألأشفور باشا"، على مسرح النقابة، من تأليف وإخراج الفنان يس الضوي، وبطولة الفنان جلال العشري.

وقال حسين الزناتي عضو مجلس النقابة في تصريحات صحفية، إن المسرحية سيتم عرضها بالمجان للصحفيين وأسرهم وذويهم والجمهور لمدة ٥ أيام، من اليوم الخميس وحتى الإثنين المقبل، وذلك بالتعاون مع فرقة السامر المسرحية التابعة لهيئة قصور الثقافة.

وأضاف "الزناتي" أن ن أبطال عرض المسرحية هم الفنانين: "نهال أحمد، دينا مجدي، إيهاب عزالعرب، محمد النبوي، وفاء زكريا، جمال يوسف، منى عبدالستار، أحمد الأسد، محب محمد، أمير فيصل"، وكلمات الأغاني من تأليف الفنان يس الضوي، موسيقى وألحان أحمد خلف، وتوزيع موسيقى محمد الكاشف، وديكور وملابس أحمد الأسد، وأداء حركي محمد عشري، ومخرج مساعد محمود بغدادي، ومساعد مخرج محمود شوقي، وتنفيذ الإخراج محمد الهادي.