أخبار مصر | رئيس الوزراء يزور وادي الملوك بالأقصر.. ويوجه بالاهتمام بالمناطق الأثرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يزور وادي الملوك بالأقصر.. ويوجه بالاهتمام بالمناطق الأثرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، منطقة وادي المُلوك في مُستهل جولته التفقدية بمحافظة الأقصر التي تشمل افتتاح أحدث الاكتشافات الأثرية وهي مقبرة "صف"، وإزاحة الستار عن التمثال الثالث للملك رمسيس الثاني، إلى جانب تفقد عددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية الأخرى الجاري تنفيذها بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع احتفال مصر بيوم التراث العالميّ.

وتجوّل رئيس الوزراء في منطقة وادي الملوك بصُحبة الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، كما التقى الدكتور مدبولي بعددٍ من السائحين الذين يزورون المنطقة في إطار برنامجهم السياحيّ بالأقصر، ورحب بهم، وتبادل معهم أطراف الحديث، حول الآثار المصرية وعظمة الحضارة المصرية القديمة، والتقط معهم صوراً تذكارية، وهو ما أسعد السائحين، مُعربين عن رغبتهم في العودة إلى مصر مرات ومرات عديدة.

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واستمع رئيس الوزراء، خلال تجوله في أرجاء المنطقة، لشرح من الدكتور مصطفى وزيري، حول الآثار الموجودة بمنطقة البر الغربيّ؛ الذى أوضح أن هذه المنطقة تضم 22 معبداً، و2200 مقبرة، بينما هناك مقبرة في وادي الملوك، مشيراً إلى أن هناك مقابر ملكية لم يتم الكشف عنها بعد في وادي الملوك.

وخلال جولته بالمنطقة أيضاً، زار الدكتور مصطفى مدبولي تمثاليْ أمنحتب الثالث، "تمثاليْ ممنون"، كما زار مقبرة توت عنخ آمون، وعددا من المقابر الأخرى ومنها مقبرة الملك سيتي الأول.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة الاهتمام بجميع المناطق الأثرية، خاصة الموجودة بالأقصر، مشيراً إلى أن الحكومة تقدم الدعم الكامل لهذا القطاع.