أخبار مصر | وزير النقل: مناقشة توريد 6 قطارت جديدة للخط الثاني للمترو مع البنك الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: مناقشة توريد 6 قطارت جديدة للخط الثاني للمترو مع البنك الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقش المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مشروع توريد عدد 6 قطارات للخط الثاني للمترو، خلال لقائه وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، برئاسة جانيت هاكمان المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط.

كما تم بحث التعاون بين الجانبين في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحري والموانئ البرية والجافة.

وتطرقت المباحثات إلى التعاون في مجال السكك الحديدية، حيث يمول البنك شراء ٦ قطارات سكة حديد جديدة للركاب والتي سيتم توقيع العقد الخاص بها مع احدى الشركات العالمية نهاية هذا الشهر لتمثل اضافة كبيرة لاسطول العربات والقطارات بالسكك الحديدية وكذلك مناقشة مشروع توريد 100 جرار جديد للسكة الحديد لدعم قوة الجر بالسكة الحديد حيث أفاد البنك بانه تم اختيار الاستشاري الذي سيقوم بصياغة مستندات المناقصة الخاصة بالمشروع.

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كما تناول الاجتماع المنحة المقدمة من البنك والخاصة بتطوير قطاع نقل البضائع وآليات تنفيذها حتى يبدء استشاري المشروع في العمل وأبدى البنك استعداده للاستثمار في كافة مشروعات السلامة بالسكة الحديد حسب الأولويات والاحتياجات الخاصة بالهيئة وكذلك التعاون في مجال دعم النواحي التدريبية وبناء القدرات للعناصر البشرية في مجال السكك الحديدية وتقديم منحة خاصة بالمساعدة الفنية لتأهيل هذه القدرات.

وصرح وزير النقل، بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتطوير مرفق السكك الحديدية حيث يجري حاليا تطوير كافة عناصر المرفق مؤكدا على الاهتمام بعوامل السلامة والأمان وبتدريب العنصر البشري على احدث أنواع التكنولوجيا مشيرا الى الاهتمام ايضا في كافة العقود التي يتم توقيعها بعمل عقود صيانة مع الشركات المصنعة لضمان الحصول على قطع الغيار الاصلية للمحافظة على استدامة الخدمة المقدمة

كما ناقش الجانبان خلال الاجتماع التعاون في عدد من المشروعات الخاصة بمترو الانفاق، مثل تطوير وتحديث الخط الأول للمترو، وكذلك التعاون في مجال النقل الجماعي بالاسكندرية حيث أوضح وزير النقل أنه جاري حاليا تحديد أفضل السبل لتطوير هذه المنظومة وفقا لطاقة النقل والتكلفة المالية وبما يحقق السيولة المرورية المطلوبة وسهولة التنقل بالاسكندرية، كما تم مناقشة التعاون بين الجانبين في مجالي النقل البحري، والموانئ الجافة.