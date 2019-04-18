أخبار مصر | عاجل.. قراران جمهوريان للرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قراران جمهوريان للرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 165 لسنة 2019، بأن تخصص لهيئة ميناء القاهرة الجوي مساحة 22.71 كم2 ناحية مدينة الشروق؛ لتعوض بها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن أرض الشركة المتداخلة فى خطة تطوير مطار القاهرة الجوى.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 166 لسنة 2019، بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 7836.17 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية رأس سد بمحافظة جنوب سيناء لصالح جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة لاستخدامها فى إقامة مطار رأس سدر.

ونشر أيضا في الجريدة الرسمية.