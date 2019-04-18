شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" بروتوكول تعاون بين "الإصلاح الزراعى" ودعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مشروع دعم القدرات التسويقية بالريف المصرى "برايم" الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والهيئة العامة للاصلاح الزراعى، لإنشاء منافذ لتسويق المنتجات الزراعية الخاصة بصغار المزارعين بأسعار مخفضة.

وقع على البروتوكول الدكتور حسن الفولى مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والدكتور محمد القرش المدير التنفيذى لمشروع دعم القدرات التسويقية.

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وقال وزير الزراعة انه وفقاً للبروتوكول سيتم انشاء عدد 2 شادر و 3 منافذ بمحافظة القاهرة، فضلاً عن 7 منافذ ثابتة بمحافظات المشروع، وهى: كفر الشيخ، البحيرة، المنيا، أسيوط، سوهاج، بني سويف، ومحافظة قنا.

وأشار الى ان ذلك يأتي بهدف دعم كافة الطرق والوسائل الداعمة لتيسير العملية التسويقية للفئات المستهدفة من المشروع، فضلاً عن تحقيق التنسيق الكامل بين كافة المستويات المحلية والمركزية وكذلك الجهات المعنية في هذا الشأن، ووضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بما ييسر للفئات المستهدفة من المشروع تسويق منتجاتهم وتذليل كافة العقبات التى تواجه صغار المزارعين والمنتجين.