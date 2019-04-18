شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الروابط المصرية بالكويت يدعو أبناء الجالية للمشاركة فى الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا اتحاد الروابط المصرية العاملة فى الكويت، أبناء الجالية إلى المشاركة الايجابية والفاعلة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية؛ وذلك قبيل بدء عملية الاقتراع غدا الجمعة، ولمدة ثلاثة أيام بالنسبة للمصريين فى الخارج.

وقال أعضاء اتحاد الروابط المصرية العاملة فى الكويت - فى بيان صحفى، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت نسخة منه اليوم الخميس - "انطلاقا من تأييدنا بالاجماع للتعديلات الدستورية، فإننا ندعو جميع أبناء الجالية المصرية فى الكويت، إلى ممارسة حقهم الدستورى، من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التى وضع لبناتها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى شملت مشروعات قومية عملاقة، ضمت طرق، وكبارى، وبنى تحتية، بالإضافة إلى الاستقرار الأمنى الكبير الذى تنعم به مصر حاليا، والذي وفر المناخ والبيئة المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية".

وأعلنوا عن تشكيل مجموعات عمل من المتطوعين؛ لمساعدة أبناء الجالية على الذهاب إلى مقر السفارة المصرية في منطقة الدعية للادلاء بأصواتهم؛ حيث تم تخصيص عدد كاف من الحافلات، لنقل الناخبين من نقاط التجمع التي تم الاعلان عنها، إلى منطقة "الجزيرة الخضراء" المواجهة لحى السفارات، ومنها إلى السفارة للادلاء بأصواتهم.

وأعربوا عن ثقتهم فى المشاركة الإيجابية لأبناء الجالية المصرية في الكويت، والذين برهنوا دائما من خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة، على مدى عشقهم وانخراطهم في الدفاع عن قضايا الوطن، عبر تبوأهم للمرتبة الأولي كأعلي الجاليات تصويتا في جميع الاستحقاقات الانتخابية التي عقدت خارج مصر، والتي كان آخرها انتخابات الرئاسة 2018، بمشاركة أكثر من 35 ألف من أبناء الجالية، مشددين على أن الجالية لن تتنازل عن المركز الأول أيضا، كأعلى الجاليات مشاركة في الاستفتاء.