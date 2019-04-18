نادى النيابة الإدارية يشكل غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء على تعديل الدستور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر النادى لمتابعة الإشراف القضائى لأعضاء النيابة الإدارية على أعمال الاستفتاء من كافة جوانبه.
وتتولى غرفة العمليات تلقى الشكاوى والملاحظات التى يتم إبدائها من أعضاء النيابة الإدارية القائمين بالإشراف على أعمال الاستفتاء للعمل على حلها وتوفير جميع الوسائل والسبل التى تهيئ لمستشارى النيابة الإدارية أداء واجبهم الوطنى على الوجه الأكمل لتكون غرفة العمليات بمثابة حلقة الوصل بين أعضاء النيابة الإدارية والهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية لتذليل كل المشاكل والعقبات التى قد تواجهم أثناء عملية الاستفتاء.
وأكد المستشار أحمد جلال، المتحدث باسم نادى النيابة الإدارية، أن غرفة العمليات سوف تستمر فى أداء عملها لحين الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع.
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