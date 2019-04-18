شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن اليوم نتيجة مسابقة تحدى القراءة لطلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن اليوم الخميس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة مسابقة تحدى القراءة العربى لطلاب المدارس من خلال حفل تكريم، بحضور، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعدد من قيادات الوزارة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

جدير بالذكر أن مسابقة "تحدي القراءة العربي" تنفذ منذ سنوات وتحديدا، منذ عام 2015 ، ويشارك فيها عدد كبير من الطلاب وهي أكبر مشروع عربى أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربى.