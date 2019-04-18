شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: تجهيز 111 مركز انتخابى و116 لجنة للاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضاف محافظ البحر الأحمر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه تم إضافة 3 مراكز انتخابية جديدة تضم 6 لجان، في مناطق بها أعداد عمالة كبيرة مثل مدرسة الجونة، والتي تضم لجنتين، ومدرسة بورت غالب وتضم ايضا لجنتين وبمنطقة شقير لجنتين.
وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن تم إنهاء الاستعدادات للاستفتاء على التعديلات الدستورية بدأت بتوفير المناخ الجيد للناخبين للإدلاء بأصواتهم وبتجهيز كراسى متحركة بكل لجنة، فصول للانتظار لكبار السن، وعربات إسعاف مجهزة، وتوفير أماكن لوقوف السيارات ومظلات أمام اللجان، ومتابعة النظافة المتكاملة بالمقرات الانتخابية ودورات المياه.
كما قامت شركة مياه الشرب بتوفير المياه بجميع الخزانات المدرسية الواقعة بها اللجان وقامت شركة الكهرباء بعمل صيانة لجميع الأكشاك مع توفير مولد بمجالس المدن تحسبا لانقطاع الكهرباء وتجهيز إقامة غرف عمليات بالتربية والتعليم وبمجالس المدن، بالإضافة إلى غرف القوات المسلحة لتتصل جميعها بغرفة عمليات المحافظة، و سيتم تصوير العملية الانتخابية عن طريق البث المباشر من أمام اللجان بمختلف مدن المحافظة متصل بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ البحر الأحمر: تجهيز 111 مركز انتخابى و116 لجنة للاستفتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.