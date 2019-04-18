تنطلق يوليو المُقبل.. 6 معلومات عن مبادرة التمويل العقاري الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبد الناصر: قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إنه تم التوصل مع البنك المركزي لوضع ضوابط مبادرة التمويل العقاري الجديدة. ويرصد "الخليج 365" 6 معلومة حول مبادرة التمويل العقاري وفقاً لتصريحات "شكري" لمصراوي: 1. المبادرة سيتم إطلاقها خلال شهر يوليو عن طريق البنك المركزي والبنوك المشاركة في المبادرة. 2. حجم فائدة التمويل العقاري ستصل إلى 10.5%. 3. حجم المبادرة الجديدة لن تتعدى 50 مليار جنيه. Advertisements 4. يمكن تقسيط الشقة على مدد زمنية تصل إلى 10 سنوات منهم 4 سنوات قبل التسليم. 5. أقصى حد لتمويل العملاء سيصل إلى 6 سنوات بعد التسليم. 6. سيتم فحص الشركات العقارية وأوراقها ثم يتم فحص العميل من قبل البنك حتى يتم الموافقة على قرض التمويل العقاري. اقرأ أيضًا: الفائدة 10.5%.. ننشر تفاصيل المبادرة الجديدة للتمويل العقاري

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