حدث ليلاً.. 28 قتيلاً في حادث بالبرتغال وأسباب تزايد الاكتشافات الأثرية مؤخرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

ولي عهد أبوظبي يبحث مع مسؤول أمريكي العلاقات الثنائية

‎بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، في أبوظبي، مع المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن روبرت أوبراين، علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب.

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بعد الاجتماع الطارئ.. الأهلي: الأزمة انتهت.. لقاء بيراميدز بحضور الجماهير

أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي. انتهاء أزمة مباراة الفريق أمام بيراميدز، بعد اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

ويلعب الأهلي وبيراميدز مساء الخميس بملعب بتروسبورت ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ25 لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد عقد جلسة مساء اليوم الأربعاء، من أجل مناقشة أزمة مباراة بيراميدز، وقرار أن تقام دون أي حضور جماهيري بملعب بتروسبورت.

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مقتل 28 ألمانياً في حادث حافلة سياحية بالبرتغال

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أعلن عمدة منطقة سانتا كروز في جزيرة ماديرا البرتغالية مساء اليوم الأربعاء مقتل 28 شخصًا، على الأقل، في حادث حافلة سياحية.

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وزير الآثار يكشف أسباب تزايد الاكتشافات خلال الفترة الأخيرة

أكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هناك أسبابًا كثيرة لتزايد الاكتشافات الأثرية مؤخرًا أهمها حالة الاستقرار التي تشهدها مصر مما دفع الكثير من بعثات التنقيب الأجنبية إلى أن تعود للعمل في مصر مرة أخرى ووصل عددهم إلى 240 بعثة.

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الأمم المتحدة تدين قصف الأحياء السكنية في طرابلس

أدان غسان سلامة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، بشدة القصف الصاروخي العنيف الذي تعرض له حي أبوسليم السكني في طرابلس الذي أدى إلى سقوط أعداد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

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مصرع مدير مدرسة في مشاجرة بطوخ

لقي مدير مدرسة مصرعه، إثر مشاجرة بين طرفين بقرية الرجالات في طوخ، بسبب مطب صناعي أقامه أحد طرفي المشاجرة.

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