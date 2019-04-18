"الإسكان" تعلن سبب تأخر تسليم شقق الإعلان الثامن بمدن العبور وأكتوبر وبدر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

كشف المهندس صلاح حسن، رئيس جهاز مشروعات الإسكان الاجتماعي، عن سبب عدم تسلم بعض المواطنين الوحدات السكنية من الإعلان الثامن للإسكان الاجتماعي في مدن 6 أكتوبر وبدر والعبور.

وأضاف حسن، في تصريحات لمصراوي: "يرجع ذلك إلى كم التحديات التي واجهناها عقب تحرير سعر الصرف، والتي أثرت على نسب تنفيذ المشروعات، حيث تم الاتفاق مع المقاولين على تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان الثامن قبل قرار تحرير سعر الصرف، لكن بعد هذا القرار ارتفعت الأسعار بشكل مضاعف ما أدى إلى توقف معظم المقاولين عن التنفيذ نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء"، موضحًا أن هناك بعض الوحدات تم الانتهاء منها وجاري تسليمها للمواطنين.

وتابع: "الإعلان الثامن من الإسكان الاجتماعي شهد تدخل الرئيس السيسي بشكل واضح، حين أعلن أن كل من تقدم سوف يحصل على وحدة سكنية حال تطابق شروط التقديم عليه، فكان لابد أن نعمل على زيادة عدد الوحدات، وكانت هذه المدن من أكثر المدن إقبالاً من المواطنين على الحجز بها".

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وأكد رئيس جهاز مشروعات الإسكان الاجتماعي أن عدد الوحدات المتأخر في هذه المدن يقارب الـ100 ألف وحدة، كما تم تسليم ما يماثل هذا الرقم.

وأوضح أن وزارة الإسكان لم ترفع سعر الشقق بعد قرار تحرير سعر الصرف، وتحملت فارق الأسعار من ميزانيتها الخاصة، الأمر الذي انعكس على مدة تنفيذ المشروعات.

وكانت وزارة الإسكان اعلنت عن مواعيد تسليم وحدات مدن العبور و6 أكتوبر وبدر، على ان تبدا بالتسليم على 3 دفعات، بنهاية يونيو وسبتمبر وديسمبر 2019، في مدينتي 6 أكتوبر وبالعبور، بينما يتم تسلم وحدات مدينة بدر على دفعتين، بنهاية سبتمبر وديسمبر المقبلين.​