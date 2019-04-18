اليوم.. فتح المتاحف والمواقع الأثرية للمصريين مجانًا احتفالاً بيوم التراث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

تفتح وزارة الآثار، اليوم الخميس، جميع المتاحف والمواقع الأثرية للمصريين والأجانب المقيمين بالقاهرة، للزيارة مجانًا، في إطار الاحتفال بيوم التراث العالمى، يوم 18 أبريل الحالي.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، يتفقد بعد قليل، مقبرة فريدة من نوعها لشخص يدعى "خوى" كان يشغل منصب النبيل لدى الملك، فى أواخر عصر الأسرة الخامسة من الدولة القديمة.

وكانت البعثة المصرية برئاسة الدكتور محمد مجاهد، قد نجحت فى الكشف عن المقبرة، أثناء أعمال الحفائر والتسجيل العلمى للمجموعة الهرمية للملك جدكارع من الأسرة الخامسة بجنوب سقارة. كما ستتضمن الجولة أيضًا زيارة إلى المقابر الفارسية ومقبرة نفر (المغلقتين).​