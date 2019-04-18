اليوم.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن اليوم الخميس آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات للحجاج الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية لهذا العام، والبالغ عددها 12 ألف تأشيرة.

وقال أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، بوزارة التضامن الاجتماعي، إن السداد يكون في أقرب مكتب بريد أو فروع البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة المنتشرة على مستوى الجمهورية؛ حيث يسدد كل شخص فائز بالتأشيرة قيمة الرسوم وفقًا لمستوى رحلة الحج، ثم يقدم قسيمة الإيداع مرة أخرى إلى الإدارة الاجتماعية التابع لها.

وأهاب عبد الموجود، بالحجيج الفائز في قرعة حج الجمعيات، بسرعة سداد رسوم الحج مع اعتبار عدم السداد اعتذارًا من جانب الحاج، ويجري تصعيد حجاج آخرين من قوائم الاحتياط، إذ جرى تحديد قائمة احتياطي بكل محافظة تمثل نسبه٣٠%.

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وأوضح أن انطلاق أولى رحلات الحج يكون يوم 23 يوليو القادم، و أنه لأول مرة لهذا العام، جرى الاتفاق مع وزارة الأوقاف لإيفاد واعظات دينيات لتقديم الوعظ بالأراضي السعودية لمرافقة رحلة الحجيج، مشيرًا إلى عقد ندوات دينية لتوعية الحجيج بمناسك الحج من خلال التنسيق مع الوعاظ المتخصصين، بجانب عقد ندوات دينية خلال تواجدهم في السعودية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

وأضاف عبدالموجود، أنه على كل حاج فائز بالقرعة كفائز أساسي سرعة تقديم المستندات المطلوبة للإدارات الاجتماعية ومنها جواز سفر مميكن صالح لمدة سنة على الأقل، وصورة بطاقة رقم قومي سارية لمدة لا تقل عن سنة، إضافة إلى فيش جنائي وشهادة طبية بالحالة الصحية تصدر خلال المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وبيان الأمراض المزمنة تحت العلاج، وأن جميع المستندات المطلوبة يمكن الاطلاع عليها على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية للحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قررت مد فترة سداد رسوم رحلة حج الجمعيات لهذا العام حتى 18 أبريل الجاري بدلاً من 10 أبريل؛ تيسيرًا على الحجاج وإعطائهم الفرصة الكافية لتسديد الرسوم المطلوبة وفقا للمستويات التي أعلنت عنها الوزارة.