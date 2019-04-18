شكرا لقرائتكم خبر عن "الزم حدودك".. التدخين فى الموصلات العامة يعرضك للحبس والغرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين عن عقوبة التدخين بوسائل الموصلات العامة، أو الأماكن العامة والمغلقة، و"الخليج 365" يوضح العقوبة التى تنتظر المدخن بالموصلات العامة.

ويقول المحامى خالد محمد، إن التدخين محظور في وسائل النقل العام، مؤكدا أن المادة 87 تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حال عدم التزام المدير المسؤول عن المنشأة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، لحكم الفقرة الأولى من المادة 46 من هذا القانون.

وأضاف المحامى بالنقض، أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 50 جنيها، كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها، وفي حال العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.