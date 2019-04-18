شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر.. ابتعدوا عن تناول رأس وعظام وأحشاء الفسيخ لتركز السم به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور علاء عيد رئيس قاع الطب الوقائى ضرورة ابتعاد المواطنين عن تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة نظراً لتركيز السموم فى هذه المناطق من الأسماك المملحة مثل الفسيخ خلال احتفالات شم النسيم .

وقال الدكتورعلاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى لليوم السابع، أنه ينبغى عدم الإسراف فى تناول الأسماك المملحة حيث إنها تحتوى على نسبة عالية من الأملاح، قد تصل إلى أكثر من 17% من وزن الأسماك، وقد تسبب ضرراً شديداً خاصةً لمرضى الضغط وأمراض القلب وأمراض الكلى والحوامل والأطفال.

ونصح بأنه فى حالة الإحساس بأى أعراض مرضية مثل (جفاف الحلق، صعوبة في البلع، ازدواج الرؤية، ضيق في التنفس) يرجى التوجه بأقصى سرعة إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم، مؤكداً توافر الأمصال المضادة للسموم بجميع المستشفيات.