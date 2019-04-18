شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يطالب خطيبته بمليون جنيه ثمن الهدايا بعد اكتشافه هوس ارتباطها بأكثر من رجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام شاب دعوى أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها خطيبته برد الشبكة التى قدمها لها خلال مدة خطبتهما التى استمرت 12 شهرا، وأكد أنه تعرض للنصب واكتشف بعد شهور من الارتباط بحبيبته أنها تعانى من خلل نفسي ومصابة بهوس الارتباط بأكثر من رجل وهو ما عرضه وعائلته لمواقف محرجة .

وأوضح "م.ف.أ"فى دعواه: فوجئت بوالداها يبلغنى بفسخ الخطبة قبل الزفاف بشهرين، بسبب اعتراضى على تصرفات ابنته ثم اختفت وأسرتها ورفضوا رد الهدايا والشبكة واللذين تعدى ثمنهما مليون جنيه .

وأضاف الشاب العامل بأحدى الشركات الاستثمارية، أنه تعرف على خطيبته من خلال صديقه قى العمل وأعجب بها وخطبها رغم اعتراض أهله على سرعة ارتباطهما وعدم التعارف بشكل كافى بين العائلتين، لينتهى به الحال فى الوقوع بين يد شابة تحترف النصب وتتخذ من علاقتها بيزنسا لتتحصل على أموال .

واستطرد: حاولت حل الخلافات بشكل ودى ولكن للأسف والد خطيبتى قام بالتعدي على والدى وشقيقي عندما ذهبوا لمنزله للتفاهم، وقام بتحريض بلطجية على الاشتباك معهم وبعدها أبلغ الشرطة ليلفق لهم تهم كيدية بواسطة شهود زور.