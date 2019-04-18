شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "خريجى الأزهر" تحتفل بتخريج 25 إماما من ليبيا بمركز الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، حفل تخريج و تكريم 25 متدرباً من أئمة ليبيا الذين تلقوا دورتهم التدريبية بالمنظمة ،اليوم الخميس بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة الأزهر مدينة نصر .
يحضر الحفل د. محمد عبدالفضيل القوصى – عضو هيئة هيئة كبار العلماء – نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة،و الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر ،والدكتور محيي الدين عفيفي – أمين عام مجمع البحوث الإسلامية .
والدكتور ابراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر سابقاً ،و أسامة ياسين نائبا رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، و الشيخ أكرم الجراري رئيس فرع المنظمة بليبيا، ووفد من أعضاء المندوبية الليبية بالقاهرة.
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