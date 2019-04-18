الرى تنظم اليوم ندوة بعنوان المسئولية الوطنية للتوعية بالتعديلات الدستورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الموارد المائية والرى اليوم الخميس ندوة تحت عنوان "المسئولية الوطنية للتوعية بالتعديلات الدستورية " بحضور قيادات الوزارة لتسليط الضوء على التعديلات الدستورية وحث العاملين على المشاركة في الاستفتاء.
ومن المقرر أن يتم مناقشة أبرز التعديلات الدستورية المقترحة لتعريف العاملين بالوزارة بأهمية التعديلات وأثرها على المواطن المصري وفئات المجتمع كافة والمرأة والشباب وذوي الإعاقة.
ورحب العاملون بالفعالية مؤكدين تأييدهم الكامل للتعديلات الدستورية واستعدادهم للمشاركة في الاستفتاء عليها.
الجدير بالذكر أن مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة التى عقدت أول أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على التعديلات الدستورية فى مجموعها.
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