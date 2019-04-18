شكرا لقرائتكم خبر عن الكنائس الغربية تحتفل اليوم بخميس العهد.. وعيد القيامة الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس الأنبا كريكور كوسا مطران الأرمن الكاثوليك، صلوات قداس خميس العهد اليوم الخميس بكنيسة سانت تريز للأرمن بمصر الجديدة.

من جانبه، يؤكد المطران كريكور كوسا مطران الأرمن الكاثوليك إن طائفته تحتفل بالعيد هذا العام ليلة السبت الـ20 من إبريل في احتفالية كبرى بكنيسة سانت تريز بمصر الجديدة وذلك في التاسعة مساء وذلك وفقا للتقويم الغربى المتبع في الكنيسة الأرمينية.

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وفى القدس، ترفع الكنائس قداسات خميس العهد اليوم في منتصف أسبوع الآلام حيث استقبلت الأراضى الفلسطينية المحتلة آلاف الزوار المسيحيين الذين جاءوا لتأدية طقس "التقديس" أو الحج المسيحى، وهى الطقوس والصلوات والزيارات التي تؤدى في أسبوع الآلام وحتى الاحتفال بليلة العيد صباح سبت النور الذى يشهد ظهور النور المقدس من كنيسة القيامة.

وتحتل فكرة "القيامة" مكانة بارزة فى الفكر المسيحى إذ يعتبر الإيمان بقيامة المسيح أساسًا للإيمان بالعقيدة كلها، ومن ثم فإن كل ما ارتبط بهذا المعنى من طقوس وعبادات وممارسات له طبيعة خاصة، فصوم القيامة هو الصوم الكبير لمدة 55 يومًا، وعيد القيامة أيضًا من الأعياد الكبرى أما الأسابيع التى تسبق العيد فلكل يوم فيها معنى ومكانة تقرأ فيها صلوات خصوصا ترمز لقصص أساسية فى العقيدة المسيحية، تروى من خلالها الكنائس تعاليم مقدسة تحفظ بها الإيمان.