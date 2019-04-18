تعرف على شروط الترشح لمجلس الشيوخ ومدة انعقاده فى التعديلات الدستورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 248 المستحدثة فى التعديلات الدستورية، والخاصة بإنشاء مجلس الشيوخ.
ونرصد شروط الترشح ومدة انعقاده وعدد أعضاؤه.- لا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن 35 سنة ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
- يشترط حصوله على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.
- لا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة .- يبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الإنتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات
- يجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما- يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.
- تكون مدة عضوية مجلس الشيوخ 5 سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له
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