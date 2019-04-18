شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الترشح لمجلس الشيوخ ومدة انعقاده فى التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 248 المستحدثة فى التعديلات الدستورية، والخاصة بإنشاء مجلس الشيوخ.

ونرصد شروط الترشح ومدة انعقاده وعدد أعضاؤه.

- لا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن 35 سنة ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

- يشترط حصوله على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

Advertisements

-عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب، أو بين عضوية "الشيوخ" وعضوية الحكومة أو المحافظين وغيرها.

- لا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة .

- يبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الإنتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات

- يجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما

- يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.

- تكون مدة عضوية مجلس الشيوخ 5 سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له