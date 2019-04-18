شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "مدبولى" ووزيرا السياحة والآثار يشهدون افتتاح مقبرتين فرعونيتين بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، افتتاح مقبرتين آثريتين في البر الغربى بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وعدد من السفراء ورجال مجلس النواب.

ويأتى ذلك فى إطار إحتفال وزارة الآثار بيوم التراث العالمى من محافظة الأقصر، حيث تعلن وزارة الآثار خلالها عن كشف آثرى بالبر الغربى عبارة عن مقبرتين الأولى في منطقة ذراع أبوالنجا والثانية فى من العساسيف بجبل القرنة، كما ستقوم وزارة الآثار مساءً بإزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثانى بعد ترميمه وإعادة تنصيبه بمعبد الأقصر.

ويشارك في الاحتفالية سفراء عدد من الدول منهم سفراء البحرين، والتشيك، وأذربيجان، وكازاخستان ، وكولومبيا،، وتشيلي، والكونغو، والدومينكان، وبعض سفراء الدول الأفريقية من الكاميرون ومالي وناميبيا وزيمبابوي ومالاوى، ومديرة المكتب الثقافي لليونسكو في مصر وليبيا والسودان، وعددا من الشخصيات العامة و نواب البرلمان و البعثات الاثرية الأجنبية العاملة بالأقصر، ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الاحتفال ايضا افتتاح معبد الآوبت بعد ترميمه وجولة في معابد الكرنك.

ومن الجدير بالذكر أن العالم يحتفل بيوم التراث العالمى فى 18 أبريل من كل عام بعدما اقترح المجلس الدولى للمعالم والمواقع (ICOMOS) بتحديد يوم التراث العالمى بتاريخ 18 أبريل 1982 م، والتى وافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو فى عام 1983، وذلك بهدف تعزيز الوعى بأهمية التراث الثقافى للبشرية، ومضاعفة جهودها اللازمة لحماية التراث والمحافظة عليه.